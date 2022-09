È successo nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2022: un'automobile è finita contro il semaforo a Lurate. Risulta ferito un 40enne.

Finisce contro il semaforo a Lurate: ferito 40enne

Incidente stradale nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2022 a Lurate Caccivio. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un uomo di 40 anni intorno alle 6.30 del mattino è finito con la sua auto con il palo di un semaforo in via Varesina, all'incrocio con via Volta.

Sul posto i Vigili del Fuoco e un'ambulanza della Cri di Lurate che ha trasportato l'uomo per accertamenti in ospedale a San Fermo della Battaglia. Sul posto anche i Carabinieri.