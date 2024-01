Finisce contro un ostacolo: grave una 32enne

Finisce con l'auto contro un ostacolo: in ospedale una 32enne. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3, a Cantù, in via per Cucciago all'altezza del civico 61.

Sul posto i soccorritori

Immediato l'intervento dei soccorsi: in via Per Cucciago si sono portati un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù e l'automedica, allertate in codice rosso, quello della massima urgenza. Le condizioni della giovane, la 32enne Jennifer Occorso, residente ad Alzate Brianza, sono infatti apparse molto gravi.

La giovane è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice rosso. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la giovane sarebbe tuttora ricoverata in Rianimazione e le sue condizioni sarebbero stabili.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Cantù, cui è spettata la ricostruzione della dinamica dell'incidente.