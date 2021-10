Finisce fuori strada a Lurago d'Erba: paura per un 39enne SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Si sono vissuti attimi di grande preoccupazione questa notte, domenica 24 ottobre 2021, sulla Strada provinciale 41.

Finisce fuori strada a Lurago d'Erba: si sono vissuti attimi di grande preoccupazione questa notte, domenica 24 ottobre 2021, sulla Strada provinciale 41, dove intorno alle tre e mezza un 39enne è rimasto coinvolto in un grave incidente.

Finisce fuori strada a Lurago d'Erba: paura per un 39enne

Non si conoscono le cause dell'incidente, ma secondo una prima e sommaria ricostruzione l'uomo è finito fuori strada con il suo mezzo lungo la provinciale 41 e necessario è risultato l'intervento dei mezzi di soccorso in codice rosso, considerata la gravità dell'incidente. Sul posto si sono precipitati un'ambulanza, un'automedica di Como, i Carabinieri della Compagnia di Cantù e i Vigili del fuoco comaschi. L'uomo è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como per ulteriori accertamenti. Per fortuna però non risultava in pericolo di vita.

