Finisce fuori strada con la Tesla

Ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada: ingenti danni al veicolo, ma per fortuna il conducente ha riportato ferite lievi

Il sinistro

L'incidente è avvenuto questa notte, sabato 2 novembre, intorno alle 3.15 lungo la Strada provinciale 23, nel territorio di Oltrona di San Mamete dove, pochi istanti prima, una Tesla era finita fuori strada.

L'allarma è scattato in codice giallo e sul posto sono sopraggiunti un'ambulanza, una pattuglia dei Carabinieri e un mezzo dei Vigili del fuoco di Appiano Gentile che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle parti in tensione di una Tesla che si presentava con le ruote posteriori strappate.

Il conducente 40enne, dopo le prime cure direttamente sul posto, è stato portato in codice verde all'ospedale