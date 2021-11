Finisce fuori strada con l’auto a Casnate con Bernate

L'incidente

L'impatto intorno alle 17.30.

Incidente a Casnate con Bernate: finisce fuori strada intorno alle 17.30.

Fuori strada a Casnate con Bernate

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un’auto avrebbe tentato il sorpasso ma per evitare il frontale contro un mezzo che procedeva in senso opposto, è andata a collidere con l’auto che procedeva nella sua stessa direzione, finendo fuori strada. Sul posto i Volontari del Lario e i Carabinieri. Non risultano feriti.