Finisce fuori strada con l'auto a San Fedele Intelvi: gravissimo 30enne SIRENE DI NOTTE

l'incidente

E' successo sulla provinciale intorno a mezzanotte e mezza.

Finisce fuori strada con l'auto a San Fedele Intelvi: gravissimo 30enne.

Questa notte, tra venerdì 10 e sabato 11 dicembre 2021, intorno a mezzanotte e mezza si è alzato in volo l'elisoccorso di Como. Era infatti in gravi condizioni in 30enne che con la sua auto è finito fuori strada contro un ostacolo sulla provinciale a San Fedele Intelvi. Sul posto si sono recati in codice rosso anche gli operatori della Cri di San Fedele ma il giovane è stato portato all'ospedale Circolo di Varese dall'elisoccorso per accorciare i tempi. Presenti, per i rilevamenti del caso, i Carabinieri.