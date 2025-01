Finisce fuori strada con l’auto e urta una condotta di gas metano, ripristinata dai Vigili del fuoco

Intorno alle 16.20 di oggi, venerdì 31 gennaio, in via Vittorio Veneto a Faloppio, è stata danneggiata una condotta di gas metano a seguito di un incidente.

Condotta del gas metano danneggiata, poi riparata

E’ stato un intervento di soccorso tecnico urgente, quello di oggi portato a termine dai Vigili del fuoco di Como per la rottura di una condotta di gas metano a seguito di incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, parrebbe che un 27enne, finendo fuori strada con la propria auto, ha urtato la condotta. La squadra dei Vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di via Valleggio ha provveduto a intercettare la perdita nelle more dell'intervento dell'azienda addetta finalizzato al ripristino. Sul posto anche la Polizia locale di Uggiate con Ronago, Faloppio e Bizzarone e un’ambulanza della Croce rossa di Uggiate.

Il conducente dell’auto è stato soccorso e trasportato in codice verde all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.