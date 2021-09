Finisce fuori strada con l'auto SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo tra il 28 e il 29 settembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Finisce fuori strada con l'auto

L'incidente è avvenuto a Cantù, in via dei Cacciatori intorno alle 21.30. Sul posto automedica e ambulanza che hanno soccorso una donna di 26 anni, in codice verde. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'automobilista sarebbe finita fuori strada. Non risultano altri mezzi coinvolti.

Alle 23 un malore a Montano Lucino e un'intossicazione etilica, poco dopo, a Turate. Da segnalare anche un lieve malore a Como intorno alle 2.40.