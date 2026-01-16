Finisce fuori strada con l’auto: soccorso 23enne a Caglio.

Sul posto anche i Vigili del fuoco

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 in via Roma. Per cause ancora da accertare un 23enne avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’auto e sarebbe finito fuori strada. Il mezzo ha terminato la sua corsa nel bel mezzo di un’area boschiva sottostante la carreggiata.

Sul posto sono giunti i soccorsi con un’ambulanza della Sos di Canzo. A coadiuvare i soccorsi sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Canzo. Il giovane è stato trasportato all’Ospedale di Erba per alcuni accertamenti. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Asso che hanno raccolto tutti gli elementi necessari per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.