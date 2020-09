Finisce nella scarpata e l’auto prende fuoco, portata in salvo da due passanti FOTO

Due auto si sono scontrate all’altezza del curvone di via per Appiano e una è finita nella scarpata prendendo fuoco. Provvidenziale l’intervento di un motociclista e di un automobilista di passaggio che hanno tratto in salvo la donna di Vedano prima che il rogo si propagasse. Lo spettacolare incidente oggi pomeriggio poco prima delle 14 nella zona boschiva a confine tra Tradate e Appiano Gentile.

Frontale in via Per Appiano, l’auto prende fuoco

Si sono vissuti momenti di grande apprensione quest’oggi, martedì 1 settembre 2020, in via Per Appiano, il rettilineo che attraversa il Parco Pineta. Pare, stando ai primi riscontri, al vaglio degli agenti della Polizia locale di Tradate, che una Toyota Aygo proveniente da Appiano si sia scontrata frontalmente, all’altezza di una curva molto stretta, con una Renaul Clio proveniente dal senso opposto. Per il brutto impatto la Toyota è stata sbalzata finendo fuori strada, nella rivetta laterale, prendendo fuoco, poco dopo.

Donna salvata dai passanti

La donna al volante, una 48enne di Vedano Olona, era ancora a bordo della Toyota quando si è sviluppato l’incendio ed è stato l’intervento coraggioso, puntuale e tempestivo di un motociclista e di un automobilista a portarla in salvo, liberandola dall’abitacolo prima che le fiamme potessero avvolgerla. La donna infatti ha riportato contusioni e ustioni sul corpo ed è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Varese.

Soccorsi

L’incidente, avvenuto in territorio tradatese, ma a confine con la provincia di Como, ha reso necessario il supporto di diversi mezzi di soccorso. Sono così sopraggiunte un’automedica di Como, le ambulanze dell’Sos di Appiano e della Cri di Lurate Caccivio che hanno trasferito in ospedale, entrambe in codice giallo, le conducenti delle due vetture: la vedanese di 48 anni è stato portata all’ospedale di Circolo, la ragazza di 28 anni di Bulgarograsso al Sant’Anna di Como con contusioni e traumi. Entrambe non sarebbero comunque in pericolo di vita.

Vigili del fuoco e Polizia locale

Una squadra dei Vigili del fuoco di Appiano ha provveduto a domare l’incendio divampato dall’auto prima che potesse intaccare la vegetazione boschiva, mentre gli agenti della Polizia locale di Tradate hanno regolato la viabilità, istituendo un senso alternato, per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del luogo. Gli agenti, intervenuti insieme ad una pattuglia dei carabinieri, hanno poi effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.