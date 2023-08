Incidente nella notte ad Asso: ieri sera, mercoledì 9 agosto 2023, un'auto con a bordo due giovanissimi è finita fuori strada ribaltandosi mentre percorreva la Sp41. I due ragazzi sono stati soccorsi in codice rosso.

Finiscono fuori strada e si ribaltano: due giovani soccorsi in codice rosso

L'episodio si è verificato ieri sera poco prima della mezzanotte quando un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 18 sono finiti fuori strada con la loro auto. Sul posto si sono precipitati in codice rosso la Croce Rossa di Asso e l'Sos di Canzo. Nonostante l'impressionante incidente i due giovani non hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati in ospedale, al Fatebenefratelli di Erba, in codice verde.