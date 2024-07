Fino dà l'ultimo saluto a Luca Guastella, la fidanzata: "Sei stato aria per la mia vita"

Una chiesa di Santo Stefano a Fino Mornasco gremita da amici, parenti e dal gruppo della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia, oggi pomeriggio, mercoledì 3 luglio, ha dato l'ultimo saluto a Luca Guastella, il 28enne che nella tarda mattinata di domenica 30 giugno ha perso la vita in un tragico incidente nel Comune di Gargnano sul Garda, lungo la strada provinciale che costeggia il lago di Valvestino.

Guastella era in sella alla sua amata motocicletta quando, dopo aver perso il controllo del mezzo, si è scontrato con la moto del fratello ed è caduto in un dirupo sfondando il guardrail. Originario di Casnate con Bernate, residente a Fino, ma dal 2022 trasferitosi a Como, Guastella era da anni volontario nel comitato Cri di San Fermo con la fidanzata Federica Morello, conosciuta proprio nell'ambiente del volontariato.

"E' difficile trovare le parole per raccontare quello che sei stato per me, per i tuoi cari e per ogni singola persona che hai conosciuto e che ha avuto la mia stessa fortuna di incontrarti sul tuo cammino. Sei stato aria per la mia vita, il sorriso delle mie giornate e sei e sarai per sempre la mia persona, il mio migliore amico, il mio amante, il papà del nostra cane Ragù. Senza di te le cose saranno difficili, a tratti impossibili, ma so che sarai con noi in ogni singolo gesto: la tua gentilezza, il tuo sorriso, il tuo modo di stare accanto a tutti, la tua attenzione per tutto quello che facevo. So che accompagnerai la mia e le nostre vite come un angelo e sarai sempre al mio fianco, a quello dei tuoi cari e dei tuoi amici. Hai lasciato un vuoto incolmabile nelle nostre vite ma siamo consapevoli della fortuna che ci hai regalato costruendo mattone dopo mattone rapporti eterni, come lo sarai per sempre. Ci hai lasciato facendo quello che ti piaceva di più: voglio ricordarti felice e sorridente, sereno e tranquillo come ogni volta che salivi in sella alla tua moto. Mi hai insegnato ad amare e non esiste parola che potrà mai spiegarlo", ha detto la sua fidanzata, Federica Morello.