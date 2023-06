Fino Mornasco, auto in fiamme all'uscita dell'autostrada.

Momenti concitati questa mattina, sabato 3 giugno 2023, intorno alle 11.15 all'uscita dell'autostrada A9 a Fino Mornasco. Da quanto è stato possibile apprendere finora un piccolo van con a bordo due persone, un uomo di 61 anni e una donna di 65, ha improvvisamente preso fuoco mentre era in movimento. Il conducente ha fatto giusto in tempo ad accostare proprio all'imbocco dell'autostrada e a mettersi in salvo, poi le fiamme hanno devastato la vettura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno prontamente domato le fiamme ma per il veicolo non c'è stato nulla da fare. Per assistere le due persone coinvolte è arrivata invece un'ambulanza della Croce rossa di Lomazzo. A supporto, per permettere le operazioni di soccorso in totale sicurezza, i Volontari del Lario che hanno gestito la viabilità in via Risorgimento.