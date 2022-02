ultim'ora

Sarebbero due le persone che si trovavano sul mezzo.

Fino Mornasco: è precipitato un elicottero all'ingresso dell'autostrada A9.

Attimi di pure terrore questo pomeriggio, domenica 27 febbraio 2022: pochi minuti prima delle 16 è precipitato un elicottero sull'autostrada A9, la Lainate Como Chiasso, a pochi metri dall'imbocco di Fino Mornasco. Ancora tutto da capire quello che è accaduto. Sono due le persone che si trovavano sul mezzo e rimaste coinvolte: una ragazza di 30 anni e un uomo di 78, trasportati in codice giallo quindi non in pericolo di vita in ospedale.

Sul posto sono arrivati l'elisoccorso, due ambulanze della Cri di Cantù e della Cri di Lipomo e l'auto medica, oltre i Vigili del Fuoco, alla Pol strada e ai Carabinieri. Chiuse al momento sia l'entrata che l'uscita autostradale a Fino Mornasco e il traffico è bloccato.

Seguiranno aggiornamenti

Un miracolo che l'elicottero non sia finito su una delle auto che transitavano sull'imbocco autostradale. Ecco un video girato da uno dei primi testimoni dell'impatto che si è trovato il mezzo schiantato sulla carreggiata di fronte.