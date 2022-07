Fino Mornasco, l'ascensore della stazione fa i capricci: quattro persone bloccate in due settimane.

Nelle ultime settimane sta dando diversi problemi l'ascensore presente alla stazione ferroviaria di Fino Mornasco. Un servizio estremamente importante non solo per chi deve passare da un binario all'altro della stazione di Ferrovienord ma anche per i cittadini finesi che devono passare da una parte all'altra del paese, da quando il passaggio a livello è stato chiuso, con la realizzazione del nuovo sottopasso.

Nelle ultime due settimane almeno quattro gli episodi di persone rimaste bloccate all'interno dell'ascensore. L'ultimo caso proprio questa mattina, martedì 26 luglio 2022, intorno alle 11.30 quando un uomo ha preso l'ascensore e non è più riuscito a uscire. Un secondo episodio si era verificato nella giornata di sabato, 23 luglio 2022, quando intorno a mezzogiorno sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per aprire le porte dell'ascensore e permettere alla persona rimasta incastrata di uscire. Sul posto era intervenuta anche la Croce rossa di Uggiate Trevano perché la persona bloccata si era sentita male.

Chi frequenta la stazione però segnala che non si tratta degli unici due episodi: già la scorsa settimana il malfunzionamento si era verificato almeno due volte.