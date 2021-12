Fino piange Stefano Peverelli, volto della storica azienda del verde e ex presidente di Fondazione Minoprio.

Un improvviso quanto grande dolore per Fino Mornasco e per tutto il mondo del florovivaismo comasco. E' scomparso a soli 61 anni, lasciando la moglie e i due figli, l'imprenditore Stefano Peverelli che, insieme alla famiglia, da anni gestiva la Peverelli srl, storica azienda del verde di Fino Mornasco.

Peverelli, specializzato nel settore vivaistico, era volto notissimo del settore. Non solo era protagonista dei grandi progetti di design, a livello nazionale e internazionale della sua azienda, ma dal 2018 fino allo scorso 2 dicembre è stato presidente della Fondazione Minoprio di Vertemate. Inoltre era presidente di Confagricoltura Como e Lecco.

A darne notizia l'attuale presidente dell'associazione Ex allievi della Scuola di Minoprio, Giulio Mancini: "Comunico a tutti gli EX Allievi della Scuola di Minoprio la prematura dipartita del Nostro caro compagno nonché Presidente della Fondazione Minoprio Stefano Peverelli. A Lui va tutta la nostra riconoscenza per quello che ha fatto per il nostro settore. Alla famiglia il nostro profondo Cordoglio. Noi ti auguriamo un Buon viaggio, Ciao Stefano R.I.P".