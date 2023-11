Finto vigile del fuoco, truffata un'anziana: via con 60mila euro

Finto vigile del fuoco truffa un'anziana, via con 60.000 euro.

Falso Vigile del fuoco, truffa a Rodero

L'ha chiamata telefonicamente spacciandosi per un vigile del fuoco, poi si è presentato a casa e, con la scusa a un problema all'impianto idrico, se n'è andato con un bottino di 60.000 euro tra contanti e gioielli. Vittima del raggiro, una donna di 76 anni residente a Rodero. Il tutto si è consumato venerdì 3 novembre, intorno alle 11. A quell'ora il truffatore si è presentato a casa dell'anziana, dopo averle parlato al telefono: si è spacciato per un vigile del fuoco e aveva detto di conoscere il figlio della vittima. Il finto problema riguardava le tubature, danneggiate. Da qui la richiesta di effettuare un controllo sul campo.

Il finto problema all'impianto idrico

Come da copione: il malvivente ha consigliato alla pensionata di mettere tutti gli averi, contanti compresi, in una borsa e di chiuderla poi in frigorifero. Dopodiché è bastato aspettare un momento di distrazione, recuperare la borsa e andarsene da casa portando con sé l'ingente bottino. A svolgere le indagini sul caso i Carabinieri di Olgiate Comasco.