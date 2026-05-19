Firmato il contratto per la progettazione esecutiva e i lavori della tangenziale

Firmato il contratto per la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione della tangenziale di Olgiate Comasco.

Firmato il contratto

È stato sottoscritto questa mattina, martedì 19 maggio, il contratto per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori del primo lotto della variante alla strada statale 342 Briantea, nel territorio del Comune di Olgiate Comasco. L’appalto, assegnato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, era stato aggiudicato all’operatore economico Quadrio Gaetano Costruzioni

Spa per un importo contrattuale netto pari a 5.278.608,24 euro.

Un altro passo avanti verso la tengenziale

La firma del contratto rappresenta un passaggio decisivo verso la realizzazione dell’opera, attesa dal territorio per migliorare la viabilità locale, ridurre i flussi di traffico nel centri abitato e incrementare la sicurezza stradale. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo collegamento

viabilistico tra via Repubblica e la Sp 23 Lomazzo-Bizzarone, configurandosi come un’infrastruttura strategica per la mobilità dell’area olgiatese.

La soddisfazione del presidente della Provincia

“Con la sottoscrizione del contratto entra nel vivo il percorso di realizzazione dell’opera – sottolinea il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – Il cronoprogramma prevede la consegna del progetto esecutivo entro 90 giorni dalla firma, mentre la consegna dei lavori avverrà entro i successivi 30 giorni dall’approvazione del progetto stesso. Confermiamo pertanto l’obiettivo di aprire al traffico il nuovo tratto entro marzo 2028. L’intervento ha un valore complessivo pari a 9.950.000 euro ed è finanziato attraverso 9.230.806,91 euro di risorse statali, 269.193,09 euro di fondi provinciali e un contributo di 450.000 euro di Como Acqua Srl, destinato alla risoluzione delle interferenze con gli impianti di competenza.

Il progetto

Nel dettaglio, il progetto comprende la realizzazione di un tratto in variante di circa 1,2 chilometri,

tra la rotatoria esistente all’intersezione tra via Repubblica e via Marconi (Sp 23), a sud dell’abitato di Olgiate Comasco; la riqualificazione e l’ammodernamento di un tratto di circa

200 metri compreso tra la nuova rotatoria prevista in via Marconi e quella esistente all’intersezione con via Milano.

Il grazie del sindaco Moretti

“Con la firma del contratto, possiamo dire che ha ufficialmente inizio l’iter, finalmente in discesa, per la realizzazione della nostra variante. Un grande ringraziamento a tutti quelli che l’hanno reso possibile, la Provincia di Como in primis – le parole del sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti – Non vediamo l’ora di vedere i primi mezzi al lavoro a Olgiate Comasco in linea con la tempistica confermata e definita dalla Provincia, quindi cercare di aprirla per il 2028. Ovviamente ci auguriamo che possano già partire i lavori entro quest’anno per poi poterli seguire passo passo. Questa è l’ulteriore bella notizia che aspettavamo”.