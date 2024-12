Fissati i funerali di Martino Gaffuri

"Grazie Martino". Sono queste le prime parole che ha voluto usare l'associazione "Il Mantello" per salutare il suo vicepresidente, Martino Gaffuri, scomparso venerdì 13 dicembre 2024. Aveva 70 anni ed era stato sindaco di Cantù e dirigente scolastico all'istituto comprensivo "Don Milani" di Perticato.

Martedì i funerali di Martino Gaffuri

Lascia la moglie Patrizia, il figlio Alessandro, il fratello Pierluigi e due comunità, quelle di Cantù e Mariano, per cui si è sempre speso. Originario di Cantù, si era poi trasferito a Perticato. A Cantù aveva ricoperto anche due incarichi politici: prima come assessore ai Servizi sociali e poi da sindaco della città dal 1988 al 1992 per la Democrazia Cristiana. La cerimonia funebre è stata fissata alle 14.30 di martedì 17 dicembre, a Perticato, nella chiesa parrocchiale di Sant'Alessandro.