Focolaio Covid nel convento delle Suore Missionarie Pie Madri Della Nigrizia: contagiate 70 suore

Focolaio Covid all’Istituto della Nigrizia: contagiate 70 suore.

La preoccupante situazione è stata registrata nel convento delle Suore Missionarie Pie Madri Della Nigrizia, nella frazione di Buccinigo. Qui, ben settanta suore avrebbero contratto il coronavirus. La situazione è stata messa in evidenza anche dal primo cittadino erbese Veronica Airoldi, che nei giorni scorsi si è rivolta con una lettera al presidente della Regione Attilio Fontana, all’assessore al Welfare Letizia Moratti, al direttore generale di Asst Lariana Fabio Banfi e al direttore di Ats Insubria Lucas Maria Gutierrez per chiedere risposte concrete sulla situazione della campagna vaccinale.

“I numeri della pandemia aumentano rapidamente: nel mio territorio ho riscontrato che nella sola giornata di ieri 70 suore anziane ospiti dell’Istituto Suore della Nigrizia in via Como, risultano positive al Covid 19” ha sottolineato il sindaco di Erba nella missiva, inviata allo scopo di sollecitare riscontri sui vaccini. “Pur consapevole del fatto che l’emergenza sia cresciuta in queste ultime settimane, avrei bisogno di risposte concrete, perché nella mia veste di sindaco mi sento investita di una forte responsabilità nei confronti dei miei cittadini a cui personalmente non posso dare risposte”.