Fognatura di via San Giorgio, affidato l'incarico di progettazione

Fognatura di via San Giorgio: il Comune di Olgiate Comasco affida l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva.

Fognatura, un passo avanti dopo anni di attesa

Il tema è spinoso, considerando i trascorsi. La realizzazione di un tronco di fognatura, più volte annunciata - attesa dapprima a fine 2016 e poi slittata più volte, anche per via della rinegoziazione tra Amministrazione comunale e società "Nuovo Spazio" Srl - effettivamente era stata avviata nel gennaio del 2021 ma interrotta in seguito a una diffida di una cittadina. In seguito di lavori non se ne sono visti, se non per sgombrare l'area di cantiere, fino alla decisione dell'Amministrazione comunale di escutere la fideiussione. "Si parla di circa 550.000 euro", aveva spiegato, nel mese di novembre dello scorso anno, il sindaco Simone Moretti. L’opera è prevista nell’ambito del programma integrato di intervento denominato As2 (il comparto di piazza Italia e l’area circostante), definita dalla convenzione tra il Comune la società "Nuovo Spazio" Srl. Ora, con determina firmata da Francesco Gatti, responsabile dell'Area Lavori pubblici e Patrimonio, il Comune procede con l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, delle opere a completamento della realizzazione del collettore di fognatura di via San Giorgio.

L'affidamento diretto

Come puntualizza la determina, "è necessario affidare a un professionista specializzato, con adeguata competenza tecnico-professionale maturata in riferimento alla prestazione richiesta, il servizio in oggetto". E l'affidamento diretto dei servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.

Incarico affidato per 63mila euro

Per i motivi esposti in premessa, l’incarico per le prestazioni necessarie al fine del

completamento del collettore fognario di via San Giorgio è affidato all’ingegner Alberto Roda di Como. A tale proposito, il Comune assume l'impegno di spesa per 63.106,08 euro, Iva e cassa professionale comprese.