Folla commossa per l'addio al giovane Alessandro Surace

Funerale celebrato oggi pomeriggio, lunedì 29 novembre, all'oratorio di Binago per riuscire a contenere la folla che ha dato l'addio al giovane Alessandro Surace, vittima la scorsa settimana di un terribile incidente stradale.

Folla al funerale

Alle 14.30 la comunità binaghese si è stretta attorno alla famiglia del compianto 20enne. Un ragazzo solare, Alessandro. Impegnato: col suo lavoro e nel volontariato nella Polisportiva Binaghese. Dove si è impegnato per anni come calciatore e dove aveva scelto di dare il proprio prezioso contributo come viceallenatore per portare il suo entusiasmo tra piccoli atleti del sodalizio calcistico binaghese. Una folla composta si è radunata in oratorio, luogo scelto per poter accogliere la moltitudine di partecipanti.

Canti, foto e la divisa della Polisportiva Binaghese

Ad accompagnare la celebrazione i canti e la musica della chitarra. Sulla bara deposti fiori bianchi, una bella fotografia di Alessandro e una maglietta azzurra della Polisportiva Binaghese. Tra i partecipanti al funerale, c'è chi ha indossato una t-shirt con la foto di Alessandro e la scritta "Sura Vive Per sempre". Il segno di un legame indissolubile, di una commossa vicinanza alla famiglia del 20enne.

Il saluto in un grande striscione: "Sostanza dei sogni miei"

Appeso alla tettoia del porticato dell'oratorio, un grande striscione con la frase di una popolarissima canzone di Jovanotti: "A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei sogni miei. Ti Amo". Un saluto carico di amore per un giovane al quale tutti, a Binago, volevano bene. Una partecipazione eccezionale, simbolo di una comunità in lutto e grata per aver avuto in dono un giovane come Alessandro. Al termine del funerale, liberati in volo palloncini e accesi fumogeni. E un grande abbraccio tra gli amici di Alessandro e i suoi genitori.