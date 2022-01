Colverde

Presenti anche i calciatori della Nazionale Manuel Locatelli (Juventus) e Davide Calabria. (Milan).

Folla per l'addio all'avvocato Pasquale Cutrone, scomparso a 58 anni: lo stimato professionista, papà di Christopher e Patrick, calciatore cresciuto nel Milan e ora in Seria A nell'Empoli, è deceduto mercoledì.

Una folla commossa, stretta nella vicinanza alla famiglia Cutrone, presente alle esequie celebrate nella chiesa parrocchiale di Parè, frazione di Colverde. Per consentire ai molti arrivati in paese di poter trovare uno spazio dove parcheggiare, via San Fermo è stata resa a senso unico. Tra i presenti, anche i calciatori della Nazionale Manuel Locatelli (Juventus) e Davide Calabria (Milan), amici di Patrick. Troppo piccolo l'edificio di culto per contenere la moltitudine di persone riunite in preghiera.

Il cordoglio dell'Amministrazione comunale

Dal sindaco Gianni Frangi, a nome di tutta l'Amministrazione comunale di Colverde, parole di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Pasquale Cutrone, ricordandone l'esempio di uomo stimato professionalmente e cittadino sempre attento e rispettoso del prossimo.