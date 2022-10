Una folle mattinata quella di oggi, giovedì 20 ottobre 2022, a Portichetto iniziata con un asino che tutto solo e indisturbato vagava in strada nelle vicinanze della stazione e finita con tanta paura per il conducente di un'auto rimasto incastrato sotto la sbarra della stazione ferroviaria.

Folle mattinata a Portichetto: un asino passeggia in strada, blocca il traffico e un'auto rimane bloccata tra le sbarre della ferrovia

Una mattinata strana a Luisago, Portichetto. Intorno alle 8 di questa mattina nelle vicinanze della stazione, un asino vagava per strada. Confuso, spaesato, spaventato, il povero ciuco è fuggito dalla sua dimora e si è ritrovato disperso nel consueto traffico mattutino. C'è mancato poco che lo sventurato somaro venisse investito da un'autovettura, il cui autista fortunatamente ha fatto in tempo a frenare, urtandolo pacatamente ed evitando il peggio.

Come se non bastasse, pochissimi minuti dopo l'accaduto, una vettura, per sottrarsi all'attesa del passaggio a livello, ha cercato di accelerare poco prima che le sbarre si abbassassero completamente rimanendovi bloccato in mezzo. Probabilmente non aveva previsto il traffico generato dalla presenza del somaro tra le strade.

Sono stati attimi di paura presso la stazione, poiché da un momento all'altro sarebbe passato un treno. Fortunatamente l'aiuto dei presenti, che hanno tirato su le sbarre, è stato fondamentale e ha fatto sì che l'auto fuoriuscisse dai binari.

