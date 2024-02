Follia in centro: devastati 4 negozi e aggrediti 3 carabinieri, arrestati i colpevoli

È successo tutto nella notte appena trascorsa, tra lunedì 5 e martedì 6 febbraio 2024. In centro a Cantù due ragazzi, entrambi maggiorenni, hanno devastato alcuni negozi per poi aggredire i Carabinieri accorsi sul posto per fermarli.

Cosa è successo

Il tutto si è verificato in pieno centro cittadino, in zona piazza Garibaldi e nelle vie limitrofe: i due giovani, già conosciuti alle Forze dell'ordine e membri dell'ormai famosa baby gang canturina che negli anni passati ha fatto molto parlare di sé, avrebbero prima esagerato con l'assunzione di alcool per poi scagliarsi contro alcune delle vetrine dei negozi della zona. In totale sono stati 4 gli esercizi commerciali danneggiati dalla furia dei due.

L'arrivo dei Carabinieri e l'aggressione

Le Forze dell'ordine, in questo caso i Carabinieri di Cantù, hanno provato a intervenire immediatamente per fermare i due, ma il compito non si è rivelato affatto semplice. I giovani, dopo essersi sfogati sui negozi, hanno deciso di prendere di mira i militari aggredendoli. Tre carabinieri sono stati mandati al pronto soccorso dopo la colluttazione.

L'arresto

Nonostante la difficoltà nel placare gli animi dei due delinquenti, i Carabinieri sono riusciti a fermarli e arrestarli.