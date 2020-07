Fondazione Cariplo e Regione Lombardia insieme per sostenere le organizzazioni sportive dilettantistiche lombarde, un aiuto concreto a sostegno del settore sportivo. Il budget complessivo è di oltre 3,7 milioni di euro. Il bando, totalmente rinnovato rispetto agli anni precedenti, non solo raddoppia ampiamente la dotazione finanziaria a disposizione della società sportive lombarde passando dal 1,6 milioni degli scorsi anni a 3,7 milioni del 2020 ma permetterà di ricevere un contributo massimo fino a 10 mila euro a tutte le realtà che entreranno in graduatoria.

Fondazione Cariplo e Regione Lombardia mettono 3,7 milioni a disposizione del settore sportivo

“Il bando intende sostenere il rilancio dell’attività ordinaria svolta dal Sistema Sportivo Lombardo, la cui operatività è stata duramente colpita dalla emergenza sanitaria COVID-19. Un obiettivo possibile grazie solo all’ottima sinergia con Fondazione Cariplo che ringrazio per aver immediatamente accolto la proposta di fare un’iniziativa a quattro mani in favore del sistema sportivo lombardo stanziando un milione di euro – ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia – L’emergenza sanitaria ha fortemente compromesso l’importante ruolo territoriale di promozione di iniziative, di diffusione dello sport per tutti i cittadini, di facilitazione dell’inclusione e coesione sociale, oltre che di sostegno alla crescita della persona e all’adozione di stili di vita sani”.

“Il mondo sportivo ha attraversato un momento storico molto complicato e con questa misura vogliamo dare un aiuto concreto per riprendere a fare sport. Siamo la Regione più sportiva d’Europa e vogliamo tornare ad essere il centro del mondo sportivo italiano – ha continuato l’assessore Cambiaghi – Il bando ha l’obiettivo di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, nonostante la sospensione dell’attività sportiva hanno dovuto sostenere numerose spese di carattere ordinario e, parallelamente, hanno visto ridotte significativamente le proprie entrate”.

“Sport occasione di apprendimento”

Così invece Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo.

“Le attività sportive svolgono un ruolo importante nella costruzione di legami all’interno delle nostre comunità e nella promozione di uno stile di vita sano e attivo, specialmente per i giovani e i bambini. Lo sport è inoltre un’occasione di apprendimento e di scoperta di sé in rapporto agli altri: un ambito in cui sperimentare il valore e la forza dell’essere parte di una stessa realtà. La Fondazione Cariplo, in collaborazione con la Regione Lombardia, vuole sostenere le associazioni e le organizzazioni non profit in ambito sportivo perché possano continuare a offrire queste opportunità ai nostri ragazzi e al nostro territorio.” Il bando sport si inserisce nella riprogrammazione 2020 attuata da Fondazione Cariplo per mantenere l’impegno verso i territori e le comunità, focalizzandosi in azioni immediate di contrasto alla crisi e avviando un percorso di medio periodo per promuovere innovazione nei territori. Il sostegno agli Enti del Terzo settore in difficoltà è una delle priorità individuate dall’ente filantropico.

“A livello locale sono moltissime le realtà che promuovono lo sport di base con obiettivi educativi – hanno commentato i comaschi Enrico Lironi, consigliere di amministrazione di Fondazione Cariplo, Mauro Magatti e Monica Testori, membri della Commissione Centrale di Beneficenza- “L’interruzione delle attività ha privato migliaia di bambini e ragazzi di momenti e occasioni fondamentali per la loro crescita. Molte hanno provato anche ad organizzare attività alternative per questa estate, altre invece hanno desistito, per le difficoltà, le incertezze, gli impegni economici ed organizzativi che l’impegno richiedeva. L’incertezza dei prossimi mesi non aiuta certamente a programmare la prossima stagione, ma dobbiamo stare vicini a questi enti e queste persone che si occupano dei nostri ragazzi”.

Gli obiettivi

Il bando vuole salvaguardare il diritto allo sport per tutti, anche grazie alla tutela della rappresentatività di tutte le discipline sportive e della capillare presenza delle associazioni e società sportive dilettantistiche sul territorio lombardo. Ha l’obiettivo di sostenere l’esercizio della pratica sportiva per tutta la cittadinanza, con conseguenti benefici fisici, relazionali e cognitivi, nonché di prevenzione sanitaria oltre a promuovere il valore inclusivo dello sport e la sua capacità di contribuire alla creazione di un tessuto sociale accogliente e collaborativo. Il bando intende inoltre valorizzare le associazioni e società sportive dilettantistiche quale parte integrante e fondamentale della comunità, grazie al valore formativo-educativo dell’attività motoria, in special modo per bambini e giovani, e alla connessa capacità di promuovere stili di vita sani e attivi e di contrastare i comportamenti devianti.

I destinatari del bando

Le risorse saranno disponibili per i Comitati e le Delegazioni regionali della Lombardia di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) senza scopo di lucro iscritte al registro CONI o sezione parallela CIP e con sede legale o operativa in Regione Lombardia.

Le spese ammesse

Nell’edizione 2020 saranno comprese sia le spese ordinaria sostenute dalle società sportive ma anche quelle legate all’Emergenza sanitaria. Il contributo concesso sarà pari al massimo al 70% delle spese ammissibili e andrà da un minimo di 6.000 euro a un massimo di 10.000 euro. Le domande di contributo devono comprendere spese riferite al periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 15 settembre 2020.