Fondazione Comasca ha raccolto 3milioni e mezzo di euro. Appello Fatebenefratelli: “Servono tute tyvek”

Importatissima la cifra cui sono arrivate le donazioni a favore degli ospedali comaschi. A chiedere aiuto però è il Fatebenefratelli di Erba.

L’appello del Fatebenefratelli

L’ospedale Fatebenefratelli di Erba ha lanciato un proprio accorato appello: la struttura, che ha in carico circa 70 pazienti positivi al virus, è alla ricerca di tute tyvek per proteggere i propri dipendenti. La direzione chiede a chiunque ne avesse di mettersi in contatto con l’ospedale.

I risultati delle donazioni a Fondazione Comasca

Nel frattempo la solidarietà è sempre più forte nel comasco. Considerando tutte e cinque le raccolte attivate in seno alla Fondazione Comasca, la somma ad oggi raggiunta ha superato i 3 milioni e mezzo di euro, una cifra che va al di là delle più rosee aspettative ma che, a testimonianza della drammaticità del momento, è ancora inadeguata a soddisfare tutti i bisogni espressi dagli ospedali del nostro

territorio.

Al momento, grazie a queste donazioni, la Fondazione ha già potuto erogare agli ospedali Sant’Anna, Valduce e Fatebenefratelli la somma complessiva di circa 2 milioni di euro. Con queste risorse gli ospedali si stanno dotando di attrezzature di vitale importanza: dispositivi di protezione individuale, 11 ecografi, 2 massaggiatori cardiaci, 2 sistemi di intubazione, 6 sistemi di monitoraggio, 24 ventilatori polmonari, 15 pompe siringa, 15 sistemi CPAP, 30 saturimetri, 85 tra monitor multiparametrici e monitorini carrellati, 7 elettrocardiografi, 13 letti per terapia intensiva, 1 autoambulanza, 16 kit laringoscopici, 1 sistema di ossigenazione ad alti flussi e bombole di ossigeno, 30 broncoscopi e altri strumenti necessari.