Continua la campagna “Dobbiamo restare in casa ma non basta” fortemente voluta dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus per sostenere gli ospedali della provincia particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria in atto. Proprio ieri sono stati raggiunti i 4 milioni e 400 mila euro.

Fondazione Comasca, la raccolta fondi raggiunge 4 milioni di euro per gli ospedali

Un grande grazie va a tutte le persone fisiche, le aziende e le realtà associative che continuano a sostenere chi in questo momento sta combattendo per contenere la pandemia. Come è stato per l’azienda Holcim di Merone che spiega così il motivo della propria generosità: “Abbiamo sempre supportato le comunità delle aree in cui operiamo attraverso diverse iniziative in linea con il nostro forte impegno in ambito di responsabilità sociale. Ora, in questo momento molto difficile che influenza la nostra vita

quotidiana, ci sentiamo ancora più responsabili della salute e della sicurezza delle nostre persone e delle

persone che vivono nei comuni limitrofi alle nostre sedi produttive. Speriamo che il nostro sostegno, seppur

una goccia nel mare, possa contribuire a superare il prima possibile questa emergenza.”

Intanto si aggiunge ai videomessaggi quello del dottor Gianluigi Spata, Presidente dell’Ordine dei Medici di Como, che invita tutti a restare a casa e aiutare i medici impegnati in prima linea. E’ possibile farlo con una donazione su uno dei conti corrente della Fondazione Comasca, specificando nella causale “Fondo Ordine dei Medici”. Oppure online sulla pagina http://dona.fondazione-comasca.it/medicicomo/.

La cooperativa Dreamers, che sta collaborando con la Fondazione per la diffusione dei videomessaggi in supporto alla raccolta fondi, ha realizzato una sitcom per regalare un sorriso in un momento così duro per tutti. “L’Amore ai tempi del coronavirus” con Francesca Lipari e Marco Continanza, è una mini serie comica di otto puntate diretta da Paolo Lipari e disponibile online sui social network della cooperativa Dreamers e su Repubblica.

Chi volesse continuare a sostenere la campagna di raccolta fondi, può farlo con queste modalità: tramite bonifico o online, sulla piattaforma della Fondazione, al seguente link: http://dona.fondazione-comasca.it/emergenzacoronavirus/.