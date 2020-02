Fondazione Milan incontra gli alunni olgiatesi FOTO e VIDEO

Fondazione Milan sta incontrando questa mattina, lunedì 10 febbraio, centinaia di alunni della scuola media “Buonarroti” di Olgiate Comasco.

Un post derby dedicato al rispetto delle regole

Il modo migliore per dimenticare la sconfitta di ieri nel derby contro l’Inter? Per i colori rossoneri un bagno di (giovanissima folla) a Olgiate Comasco. Fondazione Milan si è messa a disposizione della scuola media olgiatese, in particolare col campione del mondo Gianluca Zambrotta e il terzino dell’Ac Milan femminile Federica Rizza. Focus sul rispetto delle regole regole e su, appunto, considerando il risultato di ieri sera (vittoria in rimonta dell’Inter, clamoroso 4 a 2), come metabolizzare la sconfitta per imparare dai propri errori, cercando sempre di migliorarsi.

“Gli errori aiutano a crescere”

Zambrotta e Rizza hanno sottolineato l’importanza di saper riflettere sui propri errori, con la consapevolezza che possano essere uno strumento per crescere e credere in se stessi e nei propri sogni. Una lezione bellissima, sottolineata dagli applausi degli scolari, dei loro docenti e del dirigente Cosimo Capogrosso. E in prima fila con i ragazzini anche due tifosi speciali milanisti: il sindaco Simone Moretti e la consigliere comunale Mariella Bernasconi.