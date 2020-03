Fondazione Veronesi acquista un milione di mascherine per il personale sanitario lombardo.

Fondazione Umberto Veronesi, in accordo con la Regione Lombardia, si è impegnata nell’acquisto di dispositivi di protezione individuali per il personale sanitario degli ospedali lombardi. Un milione di mascherine chirurgiche, fondamentali per la gestione dell’emergenza da Covid 19 in Regione Lombardia, che saranno consegnate entro la fine di questa settimana.

L’emergenza sanitaria legata all’epidemia da nuovo Coronavirus sta mettendo a dura prova la sanità italiana e, in particolare, quella lombarda. Fondazione Umberto Veronesi con questa donazione vuole continuare a sostenere il Sistema Sanitario Nazionale, che ora è impegnato in uno sforzo titanico.