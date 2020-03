Attilio Fontana alle 14 di oggi, mercoledì 11 marzo 2020, ha parlato in diretta al Tg Regionale di Rai3.

Fontana al Tg Regionale: “Aperto tavolo tecnico, entro fine giornata nuovo provvedimento”

“Ci sono segnali positivi dal premier Giuseppe Conte. Pochi minuti fa ho parlato col mistro Francesco Boccia, stanno valutando la nostra richiesta. Abbiamo aperto un tavolo tecnico con anche i nostri tecnici per declinare in maniera precisa le richieste avanzate. Entro la fine della giornata dovrebbe arrivare un nuovo provvedimento“. LEGGI QUI >> Le proposte di Regione

Sui trasporti: “Abbiamo chiesto di rimodularli sulla base nuove esigenze di lavoro che si presenteranno. Sicuramente ci sarà una riduzione delle corse”.

Fabbriche e attività prodottive: “Abbiamo raggiunto un accordo con l’impegno di tutte le aziende che non sono in condizioni di dover a tutti i costi di continuare la produzione, di promuovere delle sospensioni: ferie anticipate e riduzione dell’attività. Abbiamo chiesto di fare in modo che le misure di sicurezza e le condizioni sanitarie vengano applicate in maniera rigorissimia”.

“Al momento la zona di Codogno è l’unica parte della nostra Regione dove si è invertita la tendenza, nel resto della Regione i casi aumentano. La risposta rigorosa è quella giusta per interrompere la diffusione di questo virus. Mi rendo conto che sono misure difficili che violano e vincolano la libertà dei cittadini, credo però che i cittadini possono capire perché lo facciamo e mi auguro rispettino le misure”.