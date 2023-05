Forte boato a Cantù: a fuoco il silos di un'azienda.

La frazione di Mirabello questo pomeriggio, lunedì 22 maggio 2023, è stata scossa da un forte boato intorno alle 17. Diverse le chiamate al 112 per segnalare l'episodio: da quanto è stato possibile ricostruire finora infatti si è trattato di uno scoppio all'interno di un silos di scarti del legno dell'azienda canturina Riva 1920, specializzata nella realizzazione di mobili.

Ben presto il silos è stato invaso dalle fiamme. I dipendenti addetti alla prevenzione incendi, appositamente formati, sono stati però fondamentali nella gestione dell'incendio. Grazie agli strumenti presenti in azienda sono riusciti ad arginare le fiamme. Ben presto sono quindi arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cantù che hanno definitivamente spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.

Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, ma per precauzione è arrivata in posto in via Milano un'ambulanza della Sos di Lurago d'Erba.