Forti piogge nel Canturino: allagati vie, cantine e parcheggi

Si contano ancora i danni provocati dalle forti piogge che sabato, il 21 ottobre 2023, hanno colpito il Canturino. Gli episodi eccezionali iniziano a susseguirsi più spesso e più ravvicinati tra loro: dopo le grandinate estive, il maltempo è tornato a farla da padrone nel momento in cui il caldo torrido di un ottobre insolito ha lasciato spazio al freddo e all'acqua.

Cantù allagata

Immagini che colpiscono quelle che arrivano da Cantù, qui in particolare da via Milano e via Fossano dove la Protezione Civile e i Vigili del fuoco sono intervenuti per limitare i danni e salvare il salvabile anche nella giornata di ieri, svuotando diverse cantine allagate. Durante gli interventi sono state recuperate anche tre targhe di veicoli, le quali sono state riconsegnate, dalla Polizia locale, ai proprietari delle vetture.

Ma è tutta la città di Cantù, e non solo, ad essere stata colpita fortemente dalle piogge e dalla grandine. Infatti, l'epicentro del temporale sembra essersi abbattuto sulla parte sud della città con una concentrazione maggiore verso le zone di Vighizzolo (via Milano appunto), Figino Serenza e Carimate.

Foto 1 di 3 Via Milano, Cantù Foto 2 di 3 Le operazioni della Protezione Civile Foto 3 di 3 Le operazioni della Protezione Civile

Colpita anche Montesolaro

Impressionanti anche le immagini che arrivano da Montesolaro, frazione di Carimate, che ha visto via delle Muselle completamente allagata dopo il temporale di sabato con diverse macchine rimaste bloccate nel parcheggio della via con l'acqua che in alcuni casi arrivava fin sopra le ruote delle vetture.