Forti raffiche di vento: cadono grandi rami, massima allerta

Forti raffiche di vento e danni nei parchi di Olgiate Comasco.
Vento e danni
Le forti raffiche di vento hanno causato danni e fatto scattare l’allerta nei parchi comunali. Crollati grandi rami di un alto cipresso nel parco di Villa Peduzzi: area transennata.
Nel parco comunale di Villa Camilla sono caduti alcuni rami ma non di grandi dimensioni: chiusa l’area giochi.
Rami sparpagliati in piazza Italia.
“Non frequentate i parchi”
Il Comune ha avvisato la popolazione di stare lontana dai parchi pubblici, per evitare il rischio di eventuali crolli di alberi o rami. Il sindaco Simone Moretti sottolinea l’importanza di prestare massima attenzione nella giornata odierna e in quella di venerdì 27 marzo.