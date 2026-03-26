Forti raffiche di vento: cadono grandi rami, massima allerta

Forti raffiche di vento e danni nei parchi di Olgiate Comasco.

Vento e danni

Le forti raffiche di vento hanno causato danni e fatto scattare l’allerta nei parchi comunali. Crollati grandi rami di un alto cipresso nel parco di Villa Peduzzi: area transennata.

Nel parco comunale di Villa Camilla sono caduti alcuni rami ma non di grandi dimensioni: chiusa l’area giochi.

Rami sparpagliati in piazza Italia.

“Non frequentate i parchi”

Il Comune ha avvisato la popolazione di stare lontana dai parchi pubblici, per evitare il rischio di eventuali crolli di alberi o rami. Il sindaco Simone Moretti sottolinea l’importanza di prestare massima attenzione nella giornata odierna e in quella di venerdì 27 marzo.