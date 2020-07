“Forza Mauro” tutta Erba fa il tifo per il barista coinvolto in un brutto incidente

Colleghi, amici, clienti: tutta Erba tifa per Mauro Signorello, il barista 30enne del noto locale di piazza Vittorio Veneto «Langolo dei Gaudiosi», rimasto coinvolto in un brutto incidente la scorsa domenica 5 luglio mentre si trovava in sella alla sua motocicletta.

La speranza condivisa da tutti è di vedere presto quel sorriso gioviale che l’ha fatto conoscere e apprezzare da tante persone, giovani soprattutto, aggirarsi tra i tavoli.

ll ragazzo, nel pomeriggio di quella fatale domenica, stava percorrendo la provinciale 46 da Onno in direzione Valbrona, quando a un tornante ha perso il controllo della sua motocicletta andando a sbattere contro un cancello. Una fatalità che poteva costare davvero molto cara. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e infatti il 30enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese con l’elisoccorso. In seguito il centauro è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica a seguito di un importante trauma cranico, senza però mai essere in pericolo di vita. Nei giorni seguenti è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove si trova ancora ricoverato, per essere sottoposto a un intervento facciale per far fronte alle conseguenze del grave trauma.

