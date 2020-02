Forza Nuova gazebo a Cantù per i tesseramenti

Forza Nuova Lario: gazebo a Cantù. Nella giornata di sabato 8 febbraio i militanti forzanovisti lariani hanno effettuato un gazebo di tesseramento a Cantù in piazza Garibaldi.

“Si sono avvicinati cittadini interessati al programma del movimento e alle prossime iniziative sul territorio – hanno spiegato – Interesse anche per il movimento giovanile Lotta Studentesca che opera su tutto il territorio nazionale. Una politica fatta nelle strade e nelle piazze per avvicinare le persone alle idee forzanoviste e alle proposte concrete per cercare di arginare le oggettive difficoltà che i cittadini italiani vivono quotidianamente!”.