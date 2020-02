Frana di Cernobbio, è ufficiale la data di rimozione del ponte

Finalmente è ufficiale; giovedì 27 febbraio 2020 inizieranno i lavori di rimozione del ponte bailey, il ponte militare costruito in seguito alla frana di Cernobbio, che 90 giorni fa ha interrotto la normale viabilità da Cernobbio a Rovenna e alle frazioni montane. Ad annunciarlo con orgoglio è il sindaco di Cernobbio Matteo Monti e l’Amministrazione comunale.

Frana di Cernobbio, ufficiale la data di rimozione del ponte

Dopo l’aggiornamento di alcuni giorni fa, in cui il sindaco annunciava l’ormai completa ricostruzione del muro, arriva l’ufficialità dell’inizio dei lavori per rimuovere il ponte che, nel mese di dicembre 2019 era stato costruito per consentire il transito e la viabilità dei residenti.

I lavori inizieranno giovedì 27 febbraio 2020 dalle ore 19 fino alle ore 6 del giorno successivo.

L’Amministrazione ha disposto di lavorare in notturna allo scopo di ridurre al minimo gli inevitabili disagi per i cittadini; dalle ore 17 infatti sarà in vigore il divieto di sosta lungo la via Libertà dall’intersezione con la via P. Vismara sino al varco di valle dell’area di cantiere mentre dalle ore 19 sarà vietata la circolazione lungo l’area semaforizzata (durante la fascia oraria interessata dai lavori il semaforo sarà bloccato in segnale “di rosso”). Sarà garantito il solo accesso veicolare dei frontisti.

Al termine dei lavori

Una volta terminati i lavori di rimozione del ponte sarà possibile ripristinare la viabilità veicolare lungo il tracciato attualmente in uso: percorrendo via Montegrappa, via XXIV Maggio e accedendo alla via Libertà a senso unico alternato e con regolamentazione da impianto semaforico.

Variazioni del piano dei lavori e l’eventuale slittamento della data prevista potrebbero verificarsi in caso di avverse condizioni meteo.

Attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione del Comune di Cernobbio verranno fornite puntuali aggiornamenti sull’andamento e gli sviluppi dei lavori finché non si tornerà alla normalità.

Cronostoria dei lavori

In tempi davvero record l’Amministrazione comunale è riuscita a far fronte a questa grave emergenza; nella notte del 20 novembre 2019, parte del muro di contenimento lungo la via per il Bisbino è franata, causando l’interruzione della viabilità e il conseguente isolamento dei residenti.

Vista la gravità della situazione, gli operatori e numerosi volontari si sono messi subito all’opera per cercare di liberare la strada dai detriti.

Dopo una settimana…

Dopo solo una settimana di intensi lavori, è stata avviata la costruzione del ponte bailey, un monte militare donato dalla Protezione Civile, unico in Italia. Costruito in soli 11 giorni, il ponte è stato collaudato lunedì 2 dicembre 2019 e ufficialmente aperto due giorni dopo, mercoledì 4 dicembre 2019. In questi mesi il ponte ha consentito ai residenti di transitare con le proprie vetture, grazie anche all’ausilio di un semaforo.

Una grande soddisfazione

Giovedì 27 febbraio 2020, verrà ufficialmente archiviata l’emergenza frana di Cernobbio, con grandissima soddisfazione del Sindaco, che tiene in particolar modo a ringraziare, a nome dell’Amministrazione comunale di Cernobbio, tutti tecnici e gli operai, i professionisti, le aziende, gli enti erogatori di servizi e le forze dell’ordine per l’eccellente lavoro svolto e tutti i volontari e i cittadini di Rovenna per la collaborazione e la solidarietà dimostrate.

Un perfetto gioco di squadra.

Camilla Frigerio