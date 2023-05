Frana spaventosa nel Lecchese: crolla il tetto della galleria

Una frana dalle proporzioni spaventose quella che si è verificata nel Lecchese questa mattina, venerdì 19 maggio 2023. Nel tratto di Strada provinciale tra Lierna e Fiumelatte un ingente ammasso di roccia si è staccato dalla parete della montagna finendo sopra la galleria della provinciale e causandone il crollo del tetto.

Enorme frana, crolla il tetto della galleria

La volta del tunnel situato tra Lierna e Fiumelatte, nel territorio comunale di Varenna, si è letteralmente sbriciolata facendo franare sulla carreggiata i calcinacci. Ben visibile la voragine che si è creata nella parte superiore della struttura così come la quantità di materiale finito sulla strada.

Fortunatamente, secondo le prime informazione, nessuno stava transitando lungo quel tratto di provinciale al momento del crollo. Sul posto stanno intervenendo forze dell'ordine, Vigili del fuoco sia dal comando provinciale di piazza Bione a Lecco che dal distaccamento di Bellano. In posto squadre Speleo Alpini Fluviali per le verifiche nella zona impervia.

Non solo ma è in arrivo arrivo l'elicottero VF DRAGO per il sorvolo dall'alto della sona dell'imponente smottamento. Mobilitati i tecnici della Amministrazione provinciale.

Provinciale chiusa. Stop anche ai treni

Al momento la circolazione è interrotta e la strada risulta chiusa. Stop anche ai treni della linea Tirano Sondrio Lecco Milano (qui gli aggiornamenti in tempo reale).