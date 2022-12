Frana spaventosa quest'oggi, venerdì 9 dicembre 2022, sulla statale per la Valsassina, il collegamento tra Lecco e Ballabio. Come riportano i colleghi di Prima Lecco, attorno alle 14.30 un enorme macigno e una scarica di materiale pietroso si sono improvvisamente riversati sulla carreggiata che porta in direzione nord, verso Ballabio. Il traffico è interrotto, ma già da domani si dovrebbe riaprire la strada.

Frana spaventosa sulla statale per la Valsassina: viabilità interrotta

I vigili del fuoco stanno operando sul posto per verificare la situazione. In loco anche i mezzi di soccorso in emergenza di Areu, con una autoambulanza e un'automedica in codice rosso. Non risulta, al momento, che il disastro abbia causato vittime. Almeno due le persone per ora coinvolte, miracolosamente scampate. I sanitari hanno prestato prime cure e poi trasportato in ospedale a Lecco, in codice giallo, un 60enne e un 24enne. Viaggiavano su un furgone diretto a Introbio che è stato colpito e semisepolto dalla scarica di sassi. Sono riusciti uscire dall'abitacolo da soli. Entrambi sarebbero sotto choc.

Terribili le prime immagini del disastro

Terribili le prime immagini che documentano la situazione. Un enorme macigno è precipitato a valle dal sovrastante pendio andando completamente a ostruire l'imbocco della galleria. Si vede anche il furgone letteralmente schiacciato ai margini della carreggiata. Incredibile come i due uomini siano salvi.

La frana sulla nuova Lecco-Ballabio è il terzo evento del genere che nel giro di nemmeno una settimana interrompe pericolosamente la viabilità del lecchese lungo le sue principali arterie di collegamento. Domenica scorsa, 4 dicembre, una scarica di massi in territorio di Perledo ha interrotto la ss753 che collega Varenna a Esino Lario. Le operazioni di ripristino si dovrebbero concludere quest'oggi, venerdì 9 dicembre 2022.