Frana un muro: strada chiusa alle auto

Frana un muro in via Burlone ad Asso a causa del maltempo: la via rimarrà chiusa fino a quando non ci sarà il risanamento. E’ successo nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 settembre.

Strada chiusa alle auto

«Sono stato avvertito due sere fa a proposito di questa frana, e subito abbiamo chiamato Vigili del fuoco e Protezione civile - racconta il primo cittadino Tiziano Aceti - Insieme abbiamo stabilito l’entità dell’operazione, la gravità del danno – continua – Purtroppo da lì non si può passare prima del risanamento. Il giorno dopo la chiamata siamo ripartiti a fare il controllo, con l’ordinanza di blocco della strada. Così, dovremmo affrontare questo importante lavoro per creare un argine sulla strada, bisogna risistemare tutto questo muro, circa 30 metri. Il muro è relativo a una proprietà privata, ma affaccia sulla strada».

La frana è stata causata dalle conseguenze del maltempo, dalle infiltrazioni dell’acqua. «Lì vicino si trova anche l’acquedotto di Pagnano – ancora Aceti – Ringrazio per l’intervento immediato il responsabile della nostra protezione civile, Giordano Pina, e Roberto Frigerio, sempre della Protezione civile, che hanno messo subito in sicurezza la strada. È stato completato l’intervento con l’apposizione della picchettatura, dopodiché è nostra premura ripristinare il passaggio il prima possibile» conclude.

Come si legge nell’ordinanza comunale, al momento, la strada, nei pressi del lavatoio comunale, è stata transennata ed è possibile solo il passaggio pedonale.

L’ordinanza è attiva da subito fino all’eliminazione dello stato di pericolo. Appena possibile, la strada sarà riaperta in sicurezza al fine di ridurre il più possibile il disagio dei cittadini.