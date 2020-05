Fratelli d’Italia dona generi alimentari per famiglie bisognose

Fratelli d’Italia, col suo Circolo dell’Olgiatese, si è attivato per un’iniziativa di solidarietà sul territorio.

Fratelli d’Italia consegna genere alimentari

Come precisa un comunicato della segreteria del Circolo dell’Olgiatese, “in questo periodo di gravi difficoltà per molte famiglie italiane , il Circolo di Fratelli d’Italia dell’ Olgiatese ” Sergio Ramelli”, in collaborazione con Gioventú Nazionale di Como e provincia, ha provveduto ad acquistare e consegnare derrate alimentari a lunga scadenza ad alcuni enti preposti sul territorio: Montano Lucino, Villa Guardia e Olgiate Comasco.

Il messaggio di solidarietà

Un gesto di vicinanza, in una fase ancora complicata per parecchie famiglie, a causa dell’emergenza coronavirus. Mano tesa, quindi, agli enti in prima linea sul territorio. “Siamo lieti di poter essere loro vicini con il nostro piccolo contributo, ci proponiamo di essere sempre attivi per i nostri concittadini”.