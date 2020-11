Fratelli d’Italia: “La variante della Statale Briantea va realizzata al più presto”

L’onorevole Alessio Butti ha presentato un’interrogazione al sottosegretario Traversi per smuovere le acque intorno a quest’opera.

Un intervento già finanziato dal 2001

Circa la realizzazione della variante alla Statale Briantea, l’onorevole Butti – vicepresidente della VIII Commissione – nella sua ultima interrogazione al sottosegretario Traversi ha smosso le acque intorno a questa opera ferma, già finanziata e progettata dal 2001. Il circolo “Sergio Ramelli” dell’Olgiatese ha ribadito l’importanza di questo intervento.

Le parole di Matteri

“Questa è una prova tangibile di quanto il territorio di Olgiate e dell’Olgiatese sia importante per Fratelli d’Italia. E di quanto sia nostra intenzione lavorare, seppur non rappresentati all’interno del Consiglio comunale, per il suo sviluppo e per fare in modo che opere ferme da quasi vent’anni ripartano quanto prima – fa sapere il presidente del Circolo di FdI, Andrea Matteri – Vogliamo ringraziare il nostro deputato l’onorevole Alessio Butti per l’importanza capitale della sua interrogazione e siamo a sollecitare l’importanza di quest’opera che deve partire e essere completata quanto prima. Una volta svolto l’iter della verifica ambientale, auspichiamo che l’opera possa essere completata e consegnata alla città quanto prima”.