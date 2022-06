Fratelli d'Italia passa in minoranza, il capogruppo della Lega: “Qualche singolo vuole ostacolare l’Amministrazione”

Anche il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Gabriele Maspero ha preso posizione sull'uscita di Fratelli d'Italia dalla maggioranza.

"È vero che l’assessorato è un alibi, lo scopo di qualche singolo è innanzitutto di ostacolare l’Amministrazione Galbiati. Come ha potuto invece il Presidente del Consiglio assecondare questa politica e far mancare lui stesso il numero legale? Ha un ruolo istituzionale che impone di far funzionare l’assemblea, e mi spiace rilevare che nelle ore successive è circolata l’ipotesi di una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Voglio che non sia necessaria, ma la macchina non deve incepparsi. La città merita il Palazzetto e mille altre delibere: non a parole bensì negli atti amministrativi. Lavorare per portarli avanti".