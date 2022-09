Oggi, lunedì 26 settembre 2022, si è verificato un frontale tra due auto a Cantù, in via Giovanni da Cermenate. Coinvolta una donna di 62 anni.

Frontale a Cantù: auto distrutta in via Giovanni da Cermenate

È successo oggi, intorno alle 14, a Cantù, in via Giovanni da Cermenate. Due auto si sono rese protagoniste di un frontale a livello dell'incrocio con via Concordia e via Novara. Ad avere la peggio è stata la Fiat Panda grigia, ma anche una donna di 62 anni soccorsa in codice giallo dai sanitari. Sul posto, infatti, si è precipitata la Croce Azzurra di Como. Nonostante la forza dell'impatto e lo spavento dei testimoni, la donna è stata trasportata in ospedale in codice verde per degli accertamenti.

Le foto dell'incidente