Ieri sera a Carugo, poco prima delle 20, si è verificato un tremendo frontale tra due automobili in viale delle Rimembranze. Un incidente che non ha lasciato scampo a Rosa Bruzzese, bregnanese di 51 anni.

Frontale a Carugo: è morta la donna di 51 anni coinvolta nell'incidente

Si erano mobilitati immediatamente i soccorsi con ambulanze, un'auto medica e anche l'elisoccorso. Ma nonostante il loro intervento per la donna di 51 anni, trasportata in codice rosso all'ospedale di Cantù, non c'è stato nulla da fare.

La dinamica del frontale è ancora al vaglio da parte delle forze dell'ordine, presenti ieri sera con una pattuglia dei Carabinieri.