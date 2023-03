Ieri sera, lunedì 13 marzo 2023, a Fino Mornasco si è verificato un frontale tra due auto: due le persone rimaste ferite nel sinistro.

Frontale a Fino Mornasco: due feriti in ospedale

È successo tutto ieri sera, intorno alle 22, quando due vettura che stavano percorrendo via Brera si sono scontrate frontalmente. Le due persone rimaste ferite sono un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 27. Sul posto, per prestare soccorso ai due giovani, la Croce Azzurra di Cadorago che, dopo i primi accertamenti li ha portati in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche i Carabinieri di Cantù, per appurare la dinamica dell'incidente e attribuire eventuali responsabilità, e i Vigili del fuoco di Como.

Il luogo dell'incidente