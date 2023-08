Spaventoso incidente quest'oggi, mercoledì 30 agosto 2023, ad Alzate Brianza: frontale tra due auto.

Frontale ad Alzate Brianza: traffico rallentato sulla Sp38

L'incidente si è verificato, come detto, ad Alzate Brianza sulla Sp38 all'altezza dell'incrocio con via Roggia Lubiana. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da analizzare in toto, compito che spetterà alle Forze dell'ordine arrivate sul posto, i Carabinieri di Cantù e alla Polizia Locale di Alzate Brianza. Quello che è chiaro è che l'impatto non è stato di poco conto e che si è verificato proprio all'altezza della svolta che permette l'imbocco in via Roggia Lubiana. Si segnala traffico rallentato sulla strada provinciale.

Secondo le indicazioni dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza i feriti sono due: un ragazzo di 30 anni e uno di 21. Entrambi hanno ricevuto le cure dell'ambulanza dell'Sos di Lurago d'Erba arrivata in codice giallo. Fortunatamente le ferite riportate dai due sono lievi e il rientro in ospedale sta avvenendo in codice verde.

Il luogo dell'incidente