Frontale in viale Lombardia: quattro feriti. E’ successo ad Albese con Cassano poco dopo le 12.30 di oggi, venerdì 10 ottobre.

Quattro persone coinvolte

E’ successo all’altezza del civico 41 lungo viale Lombardia, ex Sp639. A scontrarsi frontalmente – da chiarire la dinamica del sinistro – sono state due auto, una Bmw e una Fiat Panda. Quattro le persone coinvolte: tre di nazionalità ucraina che viaggiavano sulla Fiat Panda, uno italiano che era alla guida della Bmw. Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Rossa di Lipomo e del Lariosoccorso di Erba con due ambulanze e un mezzo della Croce Azzurra di Como, oltre all’automedica. In viale Lombardia anche i Vigili del fuoco che hanno coadiuvato le operazioni di messa in sicurezza dell’area con due squadre da Erba e Como.

Sul luogo dell’incidente anche la Polizia locale di Albavilla, Albese e Tavernerio per la ricostruzione della dinamica del sinistro. I feriti sono stati portati in ospedale: le loro condizioni sarebbero gravi.