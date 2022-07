Frontale sulla Arosio-Canzo, strada bloccata per ore

A causare lo scontro, probabilmente un colpo di sonno.

Schianto intorno alle 15 sulla Arosio-Canzo

Erano da poco passate le 15 quando i mezzi di soccorso sono stati chiamati a intervenire sulla Arosio-Canzo. Sul posto, prima della galleria in direzione Canzo, sono giunte le ambulanze della Sos canzese e di Asst Lariana. Oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri. Coinvolte tre vetture: dai primi rilevi pare che a causare lo scontro sia stato un colpo di sonno di una delle conducenti. Per fortuna non c'è stata nessuna grave conseguenza per gli automobilisti coinvolti nell'incidente, tanto che sono stati trasportati in codice verde all'ospedale di Erba.

Bloccata per ore la Provinciale

Il sinistro ha causato il blocco della circolazione stradale fino quasi alle 18. Molte vetture sono riuscite a fare inversione di marcia e scegliere vie alternative, ma molti camion e rimorchi sono rimasti bloccati lungo il tratto. Ad agevolare le operazioni di sgombero delle automobili coinvolte nell'incidente, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Erba.