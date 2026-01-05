Frontale sulla ex SS342, coinvolte cinque persone

Frontale tra due auto, coinvolte cinque persone. E’ successo nella notte tra sabato e domenica, poco prima delle 2, ad Anzano.

Schianto frontale sulla ex SS 342

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 1.50 di ieri, domenica 4 gennaio, per un incidente frontale sulla ex SS342. Il sinistro sarebbe avvenuto proprio all’altezza del centro sportivo comunale. Nello schianto tra due auto sono rimaste coinvolte cinque persone: sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Rossa di Lipomo, della Sos di Lurago d’Erba e della Croce Rossa di Cantù con tre ambulanze e l’automedica. Sul posto anche due squadre dei vigili del fuoco da Cantù e Erba che hanno supportato l’intervento dei soccorritori.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti anche i Carabinieri che hanno raccolto tutti gli elementi per la ricostruzione della dinamica del sinistro. I feriti, due ragazzi di 21 e 28 anni e una giovane di 26 anni, sono stati portati agli ospedali di San Fermo della Battaglia e Lecco in codice giallo. Nessuno sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Il tratto stradale è rimasto chiuso fino alle 4.30 di mattina per la messa in sicurezza e gli accertamenti in merito al sinistro.